В Ярославской области вновь ожидается сильный ветер

18 Март 2020 2020-03-18T16:21:27+03:00

С 18:00 18 марта до 18:00 19 марта в некоторых районах будет сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Его порывы будут до 15-17 метров в секунду

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Главное Управление МЧС по Ярославской области предупреждает ярославцев: в регионе вновь ожидается ухудшение погоды. С 18:00 18 марта до 18:00 19 марта в некоторых районах будет сильный ветер, юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 15-17 метров в секунду.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, например, проблемы в работе всех видов транспорта, увеличение числа ДТП. Не исключены повреждения и даже обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций и ветхих крыш, нарушения в системе ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU