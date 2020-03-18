2020-03-18T16:21:27+03:00
Общество

В Ярославской области вновь ожидается сильный ветер

Его порывы будут до 15-17 метров в секунду
Полина Вачнадзе
Поделиться:
С 18:00 18 марта до 18:00 19 марта в некоторых районах будет сильный ветерС 18:00 18 марта до 18:00 19 марта в некоторых районах будет сильный ветерФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Главное Управление МЧС по Ярославской области предупреждает ярославцев: в регионе вновь ожидается ухудшение погоды. С 18:00 18 марта до 18:00 19 марта в некоторых районах будет сильный ветер, юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 15-17 метров в секунду.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, например, проблемы в работе всех видов транспорта, увеличение числа ДТП. Не исключены повреждения и даже обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных конструкций и ветхих крыш, нарушения в системе ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анализы на коронавирус сделают доступными для всех желающих ярославцев
В Ярославле из-за коронавируса переносятся даты сдачи досрочного ЕГЭ
Ярославских школьников распустят на каникулы 23 марта
Нехватки продуктов в Ярославской области нет
Ярославец после развода присвоил игрушки бывшей жены
В Ярославской области вновь ожидается сильный ветер
Как оборудованы герметичные боксы для больных коронавирусом в Ярославле
За чей счет? Мэрия Ярославля не знает, кто заплатит за отмену матча на «Шиннике»
В Ярославской области микроавтобус вылетел с трассы
В ярославском аэропорту готовы принять самолеты из «опасных» стран
Для тех, кто дома - «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
В Ярославле могут снизить цену Ленинского рынка
Ярославна, заболевшая коронавирусом, находится в стабильном состоянии
Заместителя мэра Ярославля отправили на самоизоляцию