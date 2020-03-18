Как оборудованы герметичные боксы для больных коронавирусом в Ярославле

18 Март 2020 2020-03-18T15:27:11+03:00

Бокс, в принципе, это обычная палата, только в ней оборудовано два входных шлюза. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Ярославской области накануне был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Заболевшая женщина вместе со своим супругом были помещены в специальные боксы инфекционной больницы. О том, как работают «капсулы» рассказала главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ирина Старостина.

- Бокс, в принципе, это обычная палата, только в ней оборудовано два входных шлюза. Шлюз представляет собой две двери с пространством посередине. Когда пациент закрывает за собой первую дверь шлюза, открывается вторая дверь – в палату, - объяснила Ирина Старостина. – Для работников больницы предусмотрен отдельный шлюз.

В боксе предусмотрен отдельный санузел и кнопки вызова медперсонала. Кроме того, палата оснащена специальными ультрафиолетовыми излучателями, которые могут работать в помещении без вреда для организма человека. Читайте подробнее, как максимально обезопасить себя от вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU