2020-03-18T15:26:38+03:00
Спорт

За чей счет? Мэрия Ярославля не знает, кто заплатит за отмену матча на «Шиннике»

По словам Владимира Волкова, поле было в нормальном состоянии
Полина Вачнадзе
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За 2 часа до начал игру отменили из-за плохого состояния поля. ФОТО: сайт ФК "Шинник"За 2 часа до начал игру отменили из-за плохого состояния поля. ФОТО: сайт ФК "Шинник"
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Сегодня, 18 марта, на встрече с представителями СМИ мэр Ярославля Владимир Волков рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг матча между футбольными командами «Шинник» и «Урал». Напомним, что за 2 часа до начала игру отменили из-за плохого состояния поля.

- Мы в тот же день разбирались, стояли на поле. Я снял на телефон поле в абсолютно нормальном состоянии. Но в РФС использована была фотография, сделанная «Уралом», решение было принято, - сказал мэр города.

Он не стал называть фамилии виноватых и отметил, что в ситуации должны разбираться профессионалы.

- На стадионе есть технические проблемы, есть тепловой узел, который можно было реконструировать. Это можно было сделать прошлой зимой, но, к сожалению, руководство промолчало, понадеялось, что и так пойдет. Комиссия закончит свою работу в ближайшее время, после чего мы доведем до людей всю информацию и сделаем выводы, - пояснил Владимир Волков.

Кроме вопросов, кто виноват и что делать, журналистов интересовало, сколько и кто именно заплатит за перенос матча на другое поле.

- Что касается денег, я сейчас не готов сказать, кто покроет убытки. Вероятнее всего, и дирекция спортивных сооружений, и «Шинник» будут нести ответственность вместе, - ответил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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