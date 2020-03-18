В Ярославской области микроавтобус вылетел с трассы

18 Март 2020 2020-03-18T14:44:45+03:00

Водитель "Пежо" не рассчитал расстояние и врезался в "ГАЗ" Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 марта, около 7 часов утра на 216-м километре трассы Москва – Холмогоры, в Ростовском районе, произошло ДТП.

По предварительной информации, 27-летний водитель микроавтобуса «Пежо», который ехал в сторону Ярославля, не рассчитал дистанцию до впереди идущей машины «ГАЗ» и врезался в нее. От удара микроавтобус выбросило в кювет.

- В результате ДТП водитель «Пежо» получил травмы и был госпитализирован в больницу, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU