В Ярославской области микроавтобус вылетел с трассы
Водитель находится в больнице
Водитель "Пежо" не рассчитал расстояние и врезался в "ГАЗ"Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Сегодня, 18 марта, около 7 часов утра на 216-м километре трассы Москва – Холмогоры, в Ростовском районе, произошло ДТП.
По предварительной информации, 27-летний водитель микроавтобуса «Пежо», который ехал в сторону Ярославля, не рассчитал дистанцию до впереди идущей машины «ГАЗ» и врезался в нее. От удара микроавтобус выбросило в кювет.
- В результате ДТП водитель «Пежо» получил травмы и был госпитализирован в больницу, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
По факту произошедшего проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU