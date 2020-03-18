В ярославском аэропорту готовы принять самолеты из «опасных» стран

18 Март 2020 2020-03-18T14:26:50+03:00

На автовокзале в Ярославле стали чаще убирать санузлы, усилили контроль за санитарным состояние мест питания Фото: Полина Вачнадзе

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Из-за неблагоприятной ситуации особое внимание уделяется дезинфекции на автовокзалах, в общественном транспорте, в аэропорту «Туношна».

В аэропорту усилен режим уборки: с использованием противовирусных средств протираются стойки регистрации и информации, зоны досмотра, офисные помещения, туалеты. Регулярно делается дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. Наблюдают и за сотрудниками: ежедневно они проходят медосмотр с измерением температуры, а медкабинеты переведены на круглосуточный режим работы.

- Провели плановые учения в случае прибытия самолета из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Было определено место удаленной стоянки, разработана схема оповещения, - рассказал генеральный директор аэропорта Евгений Садилов.

На автовокзале в Ярославле стали чаще убирать санузлы, усилили контроль за санитарным состояние мест питания. Специальным раствором обрабатываются зал ожидания, кресла, ручки дверей, полы и стены – все должно протираться несколько раз в день. Дезинфицируются и автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU