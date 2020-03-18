2020-03-18T14:26:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В ярославском аэропорту готовы принять самолеты из «опасных» стран

Автовокзал и общественный транспорт ежедневно дезинфицируют
Полина Вачнадзе
Поделиться:
На автовокзале в Ярославле стали чаще убирать санузлы, усилили контроль за санитарным состояние мест питанияНа автовокзале в Ярославле стали чаще убирать санузлы, усилили контроль за санитарным состояние мест питанияФото: Полина Вачнадзе
Изменить размер текста:

Из-за неблагоприятной ситуации особое внимание уделяется дезинфекции на автовокзалах, в общественном транспорте, в аэропорту «Туношна».

В аэропорту усилен режим уборки: с использованием противовирусных средств протираются стойки регистрации и информации, зоны досмотра, офисные помещения, туалеты. Регулярно делается дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. Наблюдают и за сотрудниками: ежедневно они проходят медосмотр с измерением температуры, а медкабинеты переведены на круглосуточный режим работы.

- Провели плановые учения в случае прибытия самолета из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Было определено место удаленной стоянки, разработана схема оповещения, - рассказал генеральный директор аэропорта Евгений Садилов.

На автовокзале в Ярославле стали чаще убирать санузлы, усилили контроль за санитарным состояние мест питания. Специальным раствором обрабатываются зал ожидания, кресла, ручки дверей, полы и стены – все должно протираться несколько раз в день. Дезинфицируются и автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как оборудованы герметичные боксы для больных коронавирусом в Ярославле
За чей счет? Мэрия Ярославля не знает, кто заплатит за отмену матча на «Шиннике»
В Ярославской области микроавтобус вылетел с трассы
В ярославском аэропорту готовы принять самолеты из «опасных» стран
Для тех, кто дома - «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
В Ярославле могут снизить цену Ленинского рынка
Ярославна, заболевшая коронавирусом, находится в стабильном состоянии
Заместителя мэра Ярославля отправили на самоизоляцию
В Ярославской области музеи и библиотеки закрыли для посетителей
Из-за коронавируса активизировались кибермошенники
В Ярославской области летом прошлого года пропал 30-летний молодой человек
В Ярославской области из-за коронавируса приостановили все спортивные мероприятия
Риск остаться без прав заставил жителя Ярославской области выплатить долг по алиментам
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
Ярославец продает на сайте бесплатных объявлений миллион масок за 5 миллионов рублей
На Соколе в Ярославле строят новую школу
Волковский театр в Ярославле отменил спектакли
В Ярославской области 2% школьников по заявлениям родителей остались дома
В Рыбинске женщина в пьяном угаре смертельно ранила сожителя
Коронавирус внес свою «лепту» против Кубка
Руководитель ярославского депздрава: “Мы на 100% готовы”
Заболевшая коронавирусом ярославна контактировала с пятерыми людьми
ВТБ в Ярославле увеличил кредитный портфель
Рыбинские ученики уйдут на весенние каникулы 23 марта
Состояние средней тяжести: коронавирусом заболела ярославна, вернувшаяся из Доминиканы
19 рыбинцев после возвращения из-за границы находятся на домашнем карантине
Ярославна лишилась квартиры из-за бабушки, лечившей ее руками и травами
В Ярославской области осудили мужчину, управлявшего автомобилем пьяным