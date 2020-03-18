В ярославском аэропорту готовы принять самолеты из «опасных» стран
Из-за неблагоприятной ситуации особое внимание уделяется дезинфекции на автовокзалах, в общественном транспорте, в аэропорту «Туношна».
В аэропорту усилен режим уборки: с использованием противовирусных средств протираются стойки регистрации и информации, зоны досмотра, офисные помещения, туалеты. Регулярно делается дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. Наблюдают и за сотрудниками: ежедневно они проходят медосмотр с измерением температуры, а медкабинеты переведены на круглосуточный режим работы.
- Провели плановые учения в случае прибытия самолета из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Было определено место удаленной стоянки, разработана схема оповещения, - рассказал генеральный директор аэропорта Евгений Садилов.
На автовокзале в Ярославле стали чаще убирать санузлы, усилили контроль за санитарным состояние мест питания. Специальным раствором обрабатываются зал ожидания, кресла, ручки дверей, полы и стены – все должно протираться несколько раз в день. Дезинфицируются и автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU