В Ярославле могут снизить цену Ленинского рынка

18 Март 2020 2020-03-18T13:42:59+03:00

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На встрече с журналистами, прошедшей сегодня, 18 марта, мэр Ярославля Владимир Волков назвал завышенной цену, за которую ходят продать рынок в Ленинском районе. Судя по всему, так считают и потенциальные покупатели: из-за отсутствия желающих купить рынок не состоялись уже три аукциона. Начальная цена – 143 миллиона рублей.

- По такой цене, конечно, покупатель никогда не будет. Можно и за полмиллиарда вставить, но тогда только насмешить всех. Цена в 140 миллионов очень сильно завышена. Мы пошли навстречу тем депутатам, которые внесли это предложение, оставили его. Но что и требовалось доказать. Если срок окупаемости превышает 10 лет, для бизнесмена это невыгодное предложение. А если он 30-35 лет, как в данном случае, то это несерьезно, - считает глава города.

Владимир Волков отметил, что «решения по рынку будут». Будут вноситься изменения, которые обсудят на всех комиссиях.

Также прозвучал вопрос и по поводу продажи здания на улице Республиканская, где раньше находилась администрация района.

- Очень не хочется отдавать его за бесценок. Поэтому мы держали и будем держать эту цену. 70 миллионов рублей – цена абсолютно адекватная, за 30 отдавать такое здание – это просто за бесплатно, - сказал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU