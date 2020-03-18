Ярославна, заболевшая коронавирусом, находится в стабильном состоянии

18 Март 2020 2020-03-18T13:17:30+03:00

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Состояние 40-летней ярославны, у которой диагностировали и официально подтвердили коронавирус, стабильное. Женщина по-прежнему находится в состоянии средней тяжести. Ее супруг в настоящее время под наблюдением медиков инфекционной больницы. У него нет ни признаков ОРВИ, ни коронавирусной инфекции. Но в медицинском учреждении он должен задержаться, пока врачи не убедятся, что он не является переносчиком заразы.

Напомним, что супруги вернулись из Доминиканской республики. Они делали остановки в Цюрихе и Москве.

Также прошла информация о заражении коронавирусом пациента и сотрудников клинической больницы №10 и смертельном случае в больнице №9. Специалисты эти сведения опровергают.

ИСТОЧНИК KP.RU