Ярославна, заболевшая коронавирусом, находится в стабильном состоянии
Состояние 40-летней ярославны, у которой диагностировали и официально подтвердили коронавирус, стабильное. Женщина по-прежнему находится в состоянии средней тяжести. Ее супруг в настоящее время под наблюдением медиков инфекционной больницы. У него нет ни признаков ОРВИ, ни коронавирусной инфекции. Но в медицинском учреждении он должен задержаться, пока врачи не убедятся, что он не является переносчиком заразы.
Напомним, что супруги вернулись из Доминиканской республики. Они делали остановки в Цюрихе и Москве.
Также прошла информация о заражении коронавирусом пациента и сотрудников клинической больницы №10 и смертельном случае в больнице №9. Специалисты эти сведения опровергают.
ИСТОЧНИК KP.RU