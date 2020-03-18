Заместителя мэра Ярославля отправили на самоизоляцию

18 Март 2020 2020-03-18T12:50:37+03:00

Иордания не была в списке стран, по возращению из которых необходим карантин. Фото: Полина Вачнадзе

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Мэр Ярославля Владимир Волков оправил на самоизоляцию заместителя по социальной политике Елену Новик. 10 марта она вернулась из Иордании, а уже 16 марта присутствовала на еженедельном общегородском совещании. И это несмотря на рекомендации медиков после приезда из определенных стран две недели провести на карантине.

- Я отправил Елену Новик на самоизоляцию. Она вернулась 10 марта, в это время Иордания не была в списке стран, по возращению из которых необходим карантин. Она себя хорошо чувствует, но до 24 марта пробудет дома, потом еще раз сдаст анализы. И, если все в порядке, 25-го она выйдет на работу, - пояснил Владимир Волков.

Тем временем выяснилось, что ярославна, у которой обнаружили коронавирус, контактировала с 5-и людьми. Они сейчас находятся под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU