В Ярославской области музеи и библиотеки закрыли для посетителей

18 Март 2020 2020-03-18T12:34:08+03:00

В области приостановили допуск посетителей в музеи, театры и библиотеки Фото: Правительство Ярославской области

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Сегодня, 18 марта, библиотеки закрыли свои двери для посетителей. Руководителям организаций порекомендовали обеспечить читателям удаленный доступ к информационным ресурсам.

Ограничения ввели и в детских образовательных учреждениях культуры. Воспитанников музыкальных школ и школ искусств отправили на каникулы. Студентов колледжей перевели на дистанционное обучение. Для дипломников будут проводить индивидуальные консультации.

- Отмечу, что деятельность учреждений не останавливается, сотрудники продолжают работать в прежнем режиме. Руководителям организаций необходимо усилить санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия. Все, что зависит от нас, должно быть сделано, - подчеркнула директор областного департамента культуры Марина Васильева.

Также с сегодняшнего дня в Ярославской области ввели временный запрет на проведение спектаклей, концертов и цирковых представлений. Ранее запланированные мероприятия отменили или перенесли на другие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU