Из-за коронавируса активизировались кибермошенники

18 Март 2020 2020-03-18T12:33:47+03:00

Если вы не хотите угодить в ловушку злоумышленников, то соблюдайте рекомендации Роскомнадзора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Интернете, на фоне всеобщего волнения по поводу коронавируса, активизировались кибермошенники. Их цель: сбор персональных данных. Злоумышленники рассылают сообщения с ложными рекомендациями и распространяют фейковую информацию. Полученные данные позже передаются спамерам для создания и пополнения баз, вирсуного заражения устройств и краж банковской информации.

Если вы не хотите угодить в ловушку злоумышленников, то соблюдайте следующие рекомендации Роскомнадзора:

- доверяйте только надежным источникам информации. Это могут быть лицензированные СМИ и органы власти. Не верьте слухам из массовой рассылки в мессенджерах, соцсетях, смс;

- не переходите по ссылкам, которые вызывают у вас сомнения, не открывайте вложения в письмах, если они пришли от неизвестных людей. Такие сообщения могут содержать вирус;

- перед тем, как вводить данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU