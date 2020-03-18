Из-за коронавируса активизировались кибермошенники
В Интернете, на фоне всеобщего волнения по поводу коронавируса, активизировались кибермошенники. Их цель: сбор персональных данных. Злоумышленники рассылают сообщения с ложными рекомендациями и распространяют фейковую информацию. Полученные данные позже передаются спамерам для создания и пополнения баз, вирсуного заражения устройств и краж банковской информации.
Если вы не хотите угодить в ловушку злоумышленников, то соблюдайте следующие рекомендации Роскомнадзора:
- доверяйте только надежным источникам информации. Это могут быть лицензированные СМИ и органы власти. Не верьте слухам из массовой рассылки в мессенджерах, соцсетях, смс;
- не переходите по ссылкам, которые вызывают у вас сомнения, не открывайте вложения в письмах, если они пришли от неизвестных людей. Такие сообщения могут содержать вирус;
- перед тем, как вводить данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса.
ИСТОЧНИК KP.RU