В Ярославской области летом прошлого года пропал 30-летний молодой человек
О Сергее ничего неизвестно с 20 августа 2019 года
ФОТО: Лиза Алерт
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Летом 2019 года в Рыбинске пропал 30-летний молодой человек. Местонахождение Сергея Николаевича Галкина неизвестно с 20 августа.
Сергей среднего роста – 175 сантиметров, плотного телосложения. Волосы светло-русые, глаза голубые. В чем был одет – неизвестно.
Если вы что-нибудь знаете, позвоните по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU