В Ярославской области летом прошлого года пропал 30-летний молодой человек

18 Март 2020 2020-03-18T12:23:15+03:00

О Сергее ничего неизвестно с 20 августа 2019 года

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Летом 2019 года в Рыбинске пропал 30-летний молодой человек. Местонахождение Сергея Николаевича Галкина неизвестно с 20 августа.

Сергей среднего роста – 175 сантиметров, плотного телосложения. Волосы светло-русые, глаза голубые. В чем был одет – неизвестно.

Если вы что-нибудь знаете, позвоните по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU