2020-03-18T12:09:43+03:00
Общество

В Ярославской области из-за коронавируса приостановили все спортивные мероприятия

В спортивных школах с 21 марта отменят тренировки
Светлана Крутикова
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В регионе отменят все тренировки в спортивных школахВ регионе отменят все тренировки в спортивных школахФото: Правительство Ярославской области
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С 17 марта в регионе приостановили проведение всех спортивных мероприятий.

- Такое решение приняли после того, как в области выявили первый случай заражения коронавирусом, - заявил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

Также сборные команды региона и молодежные делегации временно не будут принимать участие в мероприятиях, которые проводятся за пределами ярославской области. А с 21 марта по 13 апреля отменят тренировки во всех спортивных школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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