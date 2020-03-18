В Ярославской области из-за коронавируса приостановили все спортивные мероприятия
В спортивных школах с 21 марта отменят тренировки
В регионе отменят все тренировки в спортивных школахФото: Правительство Ярославской области
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С 17 марта в регионе приостановили проведение всех спортивных мероприятий.
- Такое решение приняли после того, как в области выявили первый случай заражения коронавирусом, - заявил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.
Также сборные команды региона и молодежные делегации временно не будут принимать участие в мероприятиях, которые проводятся за пределами ярославской области. А с 21 марта по 13 апреля отменят тренировки во всех спортивных школах.
ИСТОЧНИК KP.RU