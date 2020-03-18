Риск остаться без прав заставил жителя Ярославской области выплатить долг по алиментам

18 Март 2020 2020-03-18T11:39:29+03:00

Мужчина выплатил своей дочери почти 150 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина долгое время уклонялся от своих обязанностей

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Житель Тутаева безответственно относился к своим родительским обязанностям, алименты дочери платил не регулярно и не в полном объеме. В результате накопил долг в 147 тысяч рублей.

- Судебные приставы завели на должника исполнительное производство и вызвали его на беседу. Мужчине предупредили, что он может быть ограничен в праве управления транспортом, если не оплатит задолженность, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Не желая рисковать своими водительскими правами, тутаевец тут же выплатил весь долг по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU