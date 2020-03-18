Риск остаться без прав заставил жителя Ярославской области выплатить долг по алиментам
Мужчина долгое время уклонялся от своих обязанностей
Мужчина выплатил своей дочери почти 150 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Тутаева безответственно относился к своим родительским обязанностям, алименты дочери платил не регулярно и не в полном объеме. В результате накопил долг в 147 тысяч рублей.
- Судебные приставы завели на должника исполнительное производство и вызвали его на беседу. Мужчине предупредили, что он может быть ограничен в праве управления транспортом, если не оплатит задолженность, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Не желая рисковать своими водительскими правами, тутаевец тут же выплатил весь долг по алиментам.
ИСТОЧНИК KP.RU