2020-03-18T11:16:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославец продает на сайте бесплатных объявлений миллион масок за 5 миллионов рублей

Другие предложения предприимчивых горожан немного скоромнее
Екатерина РЯБЦЕВА
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Цена Степана за одну маску намного ниже, чем у конкурентов/ФОТО: АвитоЦена Степана за одну маску намного ниже, чем у конкурентов/ФОТО: Авито
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После того, как в аптеках исчезли медицинские маски, как грибы под теплым дождиком, они стали появляться на сайтах бесплатных объявлений. Естественно, по космическим ценам.

Например, продавец Артем предлагает ярославцам приобрести лицевую трехслойную маску за 60 рублей, но продает их от 10 штук.

Частное лицо Вячеслав хочет сбыть 200 тысяч масок по 5 рублей за каждую.

Светлана сделала запасы скромнее, и распродает 14 тысяч масок, но не большим оптом, а от 100 штук по 25 рубля за штуку.

А вот Степан готов продать вам миллион медицинских масок, не меньше. По 5 рублей за штуку. Неплохо, да?

Тем временем, Роспотребнадзор каждый день рекомендует закрывать маской щеки, рот и нос. Вот только никто, кроме "масочных бизнесменов", не готов предоставить населению ни маски, ни санитайзеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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