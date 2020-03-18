2020-03-18T11:07:38+03:00
Общество

На Соколе в Ярославле строят новую школу

Объект обещают сдать летом следующего года
Светлана Крутикова
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В Соколе появится школа на 750 учениковВ Соколе появится школа на 750 учениковФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле в микрорайоне Сокол идет строительство новой школы. Сейчас обустраивают фундамент и подвальные технические помещения.

- Такие объекты не строились в городе несколько десятилетий, поэтому мы приложим все силы, чтобы ребята пошли в новую школу уже в 2021 году. Место под строительство выбрали неслучайно, район активно застраивается, и новая школа очень нужна семьям, которые покупают здесь квартиры, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Школа рассчитана на 750 учеников. Предусмотрена отдельная секция для начальных классов. Всего будет 30 учебных кабинетов, актовый и два спортивных зала, мастерские, столовая медицинский блок, библиотека. На улице сделают площадки для игры в баскетбол и волейбол, футбольное поле, а также обустроят место для занятий гимнастикой.

Строительство школы обещают завершить к 31 июля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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