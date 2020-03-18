Волковский театр в Ярославле отменил спектакли

18 Март 2020 2020-03-18T10:28:59+03:00

Спектакли отменили пока на полтора месяца. ФОТО: группа Волковского театра ВКонтакте

Пока на полтора месяца

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Вчера, 17 марта, руководство Волковского театра сообщило об отмене всех спектаклей из-за распространения коронавируса. Это сделали после появления соответствующего приказа Министерства культуры.

- Не скроем, для театра сложившаяся ситуация весьма сложная, и мы очень надеемся на поддержку и понимание наших зрителей! – говорится в официальной группе театра ВКонтакте.

Зрителям вернут деньги за уже купленные билеты. О возобновлении спектаклей сообщат дополнительно.

Также об отмене мероприятий сообщили филармония и Театр юного зрителя.

ИСТОЧНИК KP.RU