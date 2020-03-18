Волковский театр в Ярославле отменил спектакли
Пока на полтора месяца
Спектакли отменили пока на полтора месяца. ФОТО: группа Волковского театра ВКонтакте
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Вчера, 17 марта, руководство Волковского театра сообщило об отмене всех спектаклей из-за распространения коронавируса. Это сделали после появления соответствующего приказа Министерства культуры.
- Не скроем, для театра сложившаяся ситуация весьма сложная, и мы очень надеемся на поддержку и понимание наших зрителей! – говорится в официальной группе театра ВКонтакте.
Зрителям вернут деньги за уже купленные билеты. О возобновлении спектаклей сообщат дополнительно.
Также об отмене мероприятий сообщили филармония и Театр юного зрителя.
ИСТОЧНИК KP.RU