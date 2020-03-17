Коронавирус внес свою «лепту» против Кубка

17 Март 2020 2020-03-17T22:43:45+03:00

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Уже отложенный и перенесенный матч Кубка России по футболу, в котором ярославский «Шинник» должен был 4 марта принимать у себя екатеринбургский «Урал», вновь попал под пресс обстоятельств, и снова будет перенесен. На сей раз причина не в состоянии газона на стадионе «Шинник». Все гораздо серьезнее – из-за пандемии коронавируса. РФС сегодня принял решение отменить на время все футбольные матчи в стране. Под это решение попадает и кубковый матч «Шинника». Таким образом, назначенный на 18 марта матч ¼ финала Кубка России, который был намечен к проведению на на стадионе в Химках, снова не состоится. Место и дата проведения матча будут определены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU