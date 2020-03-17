Руководитель ярославского депздрава: “Мы на 100% готовы”
О готовности региона к коронавирусной эпидемии рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.
Ð Больницы Ярославской области на сто процентов готовы к предупреждению коронавирусной заболеваемости. В случае необходимости мы развернем 398 коек круглосуточного пребывания, – отметил руководитель депздрава.
Для горожан местом обсервации станет ярославская клиническая больница №2.
Пациентов из Рыбинска, Рыбинского, Некоузского, Пошехонского и Брейтовского муниципальных районов будут госпитализировать в рыбинскую городскую больницу №2.
Из Тутаевского муниципального района заболевшие отправятся в тутаевскую центральную районную больницу, а из Ростовского, Борисоглебского и Переславского муниципальных районов – в ростовскую центральную районную больницу.
Пациенты Любимского муниципального района смогут разместиться в любимской центральной районной больнице.
Тяжелые пациенты с коронавирусом будут госпитализированы в инфекционную клиническую больницу Ярославля.
В каждой из этих больниц есть аппарты искусственной вентеляции легких, двухнедельный запас противовирусных препаратов и медицинские маски.
ИСТОЧНИК KP.RU