Руководитель ярославского депздрава: “Мы на 100% готовы”

17 Март 2020 2020-03-17T22:39:53+03:00

В случае необходимости в регионе развернут 398 больничных коек круглосуточного пребывания

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О готовности региона к коронавирусной эпидемии рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Ð Больницы Ярославской области на сто процентов готовы к предупреждению коронавирусной заболеваемости. В случае необходимости мы развернем 398 коек круглосуточного пребывания, – отметил руководитель депздрава.

Для горожан местом обсервации станет ярославская клиническая больница №2.

Пациентов из Рыбинска, Рыбинского, Некоузского, Пошехонского и Брейтовского муниципальных районов будут госпитализировать в рыбинскую городскую больницу №2.

Из Тутаевского муниципального района заболевшие отправятся в тутаевскую центральную районную больницу, а из Ростовского, Борисоглебского и Переславского муниципальных районов – в ростовскую центральную районную больницу.

Пациенты Любимского муниципального района смогут разместиться в любимской центральной районной больнице.

Тяжелые пациенты с коронавирусом будут госпитализированы в инфекционную клиническую больницу Ярославля.

В каждой из этих больниц есть аппарты искусственной вентеляции легких, двухнедельный запас противовирусных препаратов и медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU