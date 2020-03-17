Заболевшая коронавирусом ярославна контактировала с пятерыми людьми

17 Март 2020 2020-03-17T21:43:11+03:00

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С 29 февраля по 9 марта жительница Ярославля находилась в Доминиканской республике. Когда женщина вернулась в Ярославль, плохо себя почувствовала. Врачи обследовали ее и сделали тест на коронавирус.

– На сегодняшний момент мы имеем лабораторное подтверждение из государственного научного центра вирусологии «Вектор» о положительном результате, – отметил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Александр Звягин.

Сейчас заболевшая женщина находится в боксе городской инфекционной клинической больницы. В контакте с ярославной было шесть человек. Один из них – муж. Сейчас он также находится в инфекционной больнице. Мужчина здоров. Пятеро людей помещены в обсерватор, за ними круглосуточно наблюдают медики. Их результаты на COVID-19 отрицательны.

ИСТОЧНИК KP.RU