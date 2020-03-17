ВТБ в Ярославле увеличил кредитный портфель

17 Март 2020 2020-03-17T17:58:45+03:00

По итогам 2019 года ВТБ в Ярославской области нарастил розничный кредитный портфель на 15%

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Главные потребности: деньги, жилье и авто

На 1 января он составил 20,5 млрд рублей. Объем привлеченных от населения средств за отчетный период увеличился на 22%, до 35,7 млрд рублей.

Доля банка на региональном рынке розничного кредитования по итогам года составила 16,4%.

Наибольшую долю в структуре кредитов физическим лицам занимают кредиты наличными - 9,5 млрд рублей (рост за год на 16%) и ипотека - 9,4 млрд рублей (рост на 4%). Автокредиты за прошлый год выросли на 10%, до 700 млн рублей.

За 2019 год ВТБ в Ярославской области выдал населению свыше 6 тысяч займов на 9,2 млрд рублей, из них больше половины приходятся на кредиты наличными – 5,2 млрд. Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 3,5 млрд рублей, автокредитов – 500 млн.

Инвестиции и зарплаты

Объем средств, размещенных физическими лицами в инвестиционные продукты, за год увеличился на 54%, на 1 января портфель в этом сегменте превысил 8,8 млрд рублей. В минувшем году более 8,5 тысяч клиентов ВТБ воспользовались уникальной возможностью инвестировать и получать налоговый вычет от государства.

Одним из самых востребованных продуктов в 2019 году стали банковские карты. За год было выдано более 10 тысяч. Общее количество ярославцев, использующих зарплатные карты ВТБ, достигло 80 тысяч человек.

- ВТБ в Ярославской области продемонстрировал рост основных показателей розничного бизнеса по результатам работы за 2019 год.Мы вели целенаправленную работу по улучшению качества сервиса, и она дала свои результаты – наши розничные продукты востребованы в регионе. Объем привлеченных средств физлиц увеличился почти на четверть. За год мы прирастили свою долю на региональном рынке привлечения на 1,2 п. п. – до 12,3%, - отметил управляющий ПАО ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман.