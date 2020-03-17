Рыбинские ученики уйдут на весенние каникулы 23 марта
Ограничения на проведение массовых мероприятий действует до 31 марта включительно
С 23 марта начнутся весенние каникулы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 18 до 20 марта рыбинские школы уходят на свободное посещение, а с 23 марта начнутся весенние каникулы.
- Кроме того, принято постановление о прекращении проведения всех массовых мероприятий в сфере культуры, спорта и образования. Ограничения действуют до 31 марта включительно, - пояснила заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.
В данный момент продолжают работать спортивные секции, однако их не должно посещать больше 50 человек одновременно.
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ИСТОЧНИК KP.RU