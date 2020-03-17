19 рыбинцев после возвращения из-за границы находятся на домашнем карантине

17 Март 2020 2020-03-17T17:41:54+03:00

Они вернулись из Италии, Испании и Германии

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19 жителей Рыбинска, которые вернулись из Италии, Испании и Германии, сейчас находятся на домашнем карантине. С 17 марта такой способ изоляции распространяется на всех, кто возвращается домой из-за рубежа, так как теперь въезд из любой страны считается опасным.

- Приехавшим вручается постановление главного государственного санитарного врача, которое предписывает находиться в режиме изоляции в течение 14 дней под непрерывным медицинским наблюдением по месту жительства, и больничный лист, - разъяснила начальник территориального отделения Роспотребнадзора Ольга Гоголева.

Но под контроль не попадают люди, которые приехали в Россию железнодорожным или автомобильным транспортом. Поэтому, если вы считаете себя сознательным гражданином, обратитесь на горячую линию департамента здравоохранения области: 8(4852)40-04-55.

Сегодня, 17 марта, в Ярославской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU