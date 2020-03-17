2020-03-17T17:23:58+03:00
Общество

Ярославна лишилась квартиры из-за бабушки, лечившей ее руками и травами

На улице остались и «пациентка», и ее мать
Полина Вачнадзе
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И мать, и дочь остались без жилья. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиИ мать, и дочь остались без жилья. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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К судебным приставам Ярославля обратилась местная жительница, у которой на руках было решение суда о выселении из квартиры двух бывших владельцев.

- Со слов новой владелицы, она купила квартиру, но отметить новоселье не удалось – не могла въехать в свое новое жилье из-за того, что там проживали бывшие собственники: женщина и ее взрослая дочь, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В день, когда к ним нагрянули приставы, ярославны наконец-то приступили к сбору вещей, а после новая владелица все же смогла справить новоселье.

А мать и дочь остались на улице. Во многом, по вине последней. Как оказалось, она заболела, пошла в церковь и там познакомилась с бабушкой, которая при помощи трав и рук обещала излечение. Конечно, не за бесплатно. Денег у «пациентки» не было, зато была квартира, правда, принадлежала матери. Тогда ярославна втихаря переоформила жилье на себя и заложила банку. Деньги ушли на лечение, а вернуть их финансовой организации возможности не было. В итоге квартиру продали с торгов и матери с дочерью пришлось выселиться. Помогла ли бабушка-целительница вылечить болезнь, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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