В Ярославской области осудили мужчину, управлявшего автомобилем пьяным

17 Март 2020 2020-03-17T17:07:21+03:00

Кроме того, в ближайшие три года преступнику запрещено садиться за руль. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославской области осудили очередного автолюбителя, севшего за руль в нетрезвом виде. В декабре 2019 года 50-летнего автомобилиста остановили для проверки документов в Тутаевском районе области.

- Находясь в служебном автомобиле, мужчина отказался выполнять требование сотрудников ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения с применением алкотектора и в медицинском учреждении не отрицал факт нахождения в состоянии опьянения, - прокомментировали а пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд приговорил мужчину к 10 месяцам условного заключения с испытательным сроком длиной полтора года. Кроме того, в ближайшие три года преступнику запрещено садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU