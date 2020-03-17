2020-03-17T16:31:25+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчин будут судить за серию краж металла и не только

На их совести, по версии следствия, кража металлического забора у детсада
Полина Вачнадзе
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Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободыЗлоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле на скамье подсудимых окажутся трое мужчин 22, 24 и 25 лет. По версии обвинения, они причастны к серии краж.

Следствием установлено, что 25-и и 22-летние обвиняемые в мае прошлого года сняли пролет металлического забора вокруг детского сада. Ущерб составил 5 тысяч рублей, а в металлолом забор парочка сдала всего за 700 рублей.

В том же месяце молодые люди проникли в гараж и унесли оттуда блок от двигателя, коробку переключения скоростей, мойку из нержавейки и кое-что по мелочи, всего на 15 тысяч.

Но и на этом обвиняемые, считает следствие, не остановились. Следующим «пунктом» стал дом на улице Большая Норская. Оттуда вынесли вещей на 85 тысяч рублей: бензопилу, насос, газовый котел, набор посуды и две металлические тележки.

На 25-летнем подсудимом еще и кража телефона стоимостью 25 тысяч рублей из сумки женщины.

- Соучастники свою вину признали. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет. Уголовное дело расследовалось следственным отделом районного отдела полиции, - сказали в прокуратуре Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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