В Ярославле мужчин будут судить за серию краж металла и не только
В Ярославле на скамье подсудимых окажутся трое мужчин 22, 24 и 25 лет. По версии обвинения, они причастны к серии краж.
Следствием установлено, что 25-и и 22-летние обвиняемые в мае прошлого года сняли пролет металлического забора вокруг детского сада. Ущерб составил 5 тысяч рублей, а в металлолом забор парочка сдала всего за 700 рублей.
В том же месяце молодые люди проникли в гараж и унесли оттуда блок от двигателя, коробку переключения скоростей, мойку из нержавейки и кое-что по мелочи, всего на 15 тысяч.
Но и на этом обвиняемые, считает следствие, не остановились. Следующим «пунктом» стал дом на улице Большая Норская. Оттуда вынесли вещей на 85 тысяч рублей: бензопилу, насос, газовый котел, набор посуды и две металлические тележки.
На 25-летнем подсудимом еще и кража телефона стоимостью 25 тысяч рублей из сумки женщины.
- Соучастники свою вину признали. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет. Уголовное дело расследовалось следственным отделом районного отдела полиции, - сказали в прокуратуре Дзержинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU