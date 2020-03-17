2020-03-17T16:25:21+03:00
Общество

Ярославле умерла ученица третьего класса

Есть версия, что перед смертью ребенок заболел пневмонией
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Депздрав сообщает, что смерть ребенка наступила не от новой коронавирусной инфекцииДепздрав сообщает, что смерть ребенка наступила не от новой коронавирусной инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В начале марта в Ярославле умерла ученица третьего класса одной из брагинских школ. Как сообщают в СМИ, перед смертью школьница заболела пневмонией. Родители других учеников и местные жители начали поддаваться панике.

– По результатам обследования смерть ребенка наступила не от новой коронавирусной инфекции. Департамент здравоохранения проводит проверку, – ответили КП-Ярославль в ведомстве.

Дополнительные эпидемиологические мероприятия в школе, где училась девочка, проводиться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус внес свою «лепту» против Кубка
Руководитель ярославского депздрава: “Мы на 100% готовы”
Заболевшая коронавирусом ярославна контактировала с пятерыми людьми
ВТБ в Ярославле увеличил кредитный портфель
Рыбинские ученики уйдут на весенние каникулы 23 марта
Состояние средней тяжести: коронавирусом заболела ярославна, вернувшаяся из Доминиканы
19 рыбинцев после возвращения из-за границы находятся на домашнем карантине
Ярославна лишилась квартиры из-за бабушки, лечившей ее руками и травами
В Ярославской области осудили мужчину, управлявшего автомобилем пьяным
В Ярославле переносится Фестиваль Постной кухни
В Ярославле мужчин будут судить за серию краж металла и не только
Ярославле умерла ученица третьего класса
В Ярославле организации не передавали в центр занятости информацию о выполнении квоты для инвалидов
В Вощажникове Ярославской области постоят новую школу
Ярославская инфекционная больница объявила о закупке противочумных костюмов
Из-за коронавируса «Ростелеком» бесплатно покажет кино, мультфильмы и развивающие программы
Как в ярославских школах организован режим свободного посещения
Комбо: в Рыбинске пьяный водитель без прав на чужой машине сбил двоих людей и уехал с места ДТП
В Ярославле отремонтируют проспект Авиаторов
Ярославль примет чемпионат мира по волейболу
В Ярославле из-за коронавируса перенесли фестиваль «Просто хорошее кино»
В Москве отменили спектакль ярославского театра
Появилось видео ДТП со скорой в Ярославле
Ярославна оплатила 56 штрафов, потому что соскучилась по родственникам
В Ярославле пройдет первая цифровая перепись населения
В Ярославской области должникам отключили газ
Волейбольный центр в Ярославле построят в 2022 году
В Ярославской области школы перевели на свободное посещение. Схема для родителей
Пожар напротив Некрасовской библиотеки в центре Ярославля