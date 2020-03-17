17 Март 2020 2020-03-17T16:25:21+03:00

Депздрав сообщает, что смерть ребенка наступила не от новой коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть версия, что перед смертью ребенок заболел пневмонией

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В начале марта в Ярославле умерла ученица третьего класса одной из брагинских школ. Как сообщают в СМИ, перед смертью школьница заболела пневмонией. Родители других учеников и местные жители начали поддаваться панике.

– По результатам обследования смерть ребенка наступила не от новой коронавирусной инфекции. Департамент здравоохранения проводит проверку, – ответили КП-Ярославль в ведомстве.

Дополнительные эпидемиологические мероприятия в школе, где училась девочка, проводиться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU