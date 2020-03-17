Ярославле умерла ученица третьего класса
Есть версия, что перед смертью ребенок заболел пневмонией
Депздрав сообщает, что смерть ребенка наступила не от новой коронавирусной инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В начале марта в Ярославле умерла ученица третьего класса одной из брагинских школ. Как сообщают в СМИ, перед смертью школьница заболела пневмонией. Родители других учеников и местные жители начали поддаваться панике.
– По результатам обследования смерть ребенка наступила не от новой коронавирусной инфекции. Департамент здравоохранения проводит проверку, – ответили КП-Ярославль в ведомстве.
Дополнительные эпидемиологические мероприятия в школе, где училась девочка, проводиться не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU