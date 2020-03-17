В Ярославле организации не передавали в центр занятости информацию о выполнении квоты для инвалидов
В Ярославле прокуратура Красноперекопского района города провела проверку соблюдения законодательства о трудовой занятости населения. В ходе рейда выяснилось, что ряд организаций не передавали в центр занятости информацию о выполнении квоты для инвалидов.
- По результатам проверки прокуратурой района в адрес руководителей организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства о занятости населения, которые находятся в стадии рассмотрения, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Устранение выявленных нарушений поставлено районной прокуратурой на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU