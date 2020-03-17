В Вощажникове Ярославской области постоят новую школу

17 Март 2020 2020-03-17T15:06:10+03:00

Старая уже не вмещает всех учеников и плохо подходит для учебного процесса

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В селе Вощажниково Борисоглебского района будет построена новая школа. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Посильную финансовую помощь должен оказать федеральный бюджет, сейчас как раз считают, сколько будет стоить объект.

Старая школа, основанная в 1868 году, уже плохо подходит для современного образовательного процесса. Помещений не хватает: они рассчитаны на 110 учеников, а их в населенном пункте 176. Поэтому многим приходится ездить на учебу в Борисоглебскую школу.

В Вощажниковской школе нет возможности организовать дополнительные занятия. Нет помещений под станки, нельзя сделать водопровод. Отсутствие типового спортивного зала ограничивает возможности проведения занятий физкультурой. Столовая находится в плохо приспособленном для этого здании. Так что вопрос требует немедленных действий по его разрешению.

ИСТОЧНИК KP.RU