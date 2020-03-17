Ярославская инфекционная больница объявила о закупке противочумных костюмов
Аукцион появился на сайте Госзакупок 16 марта
Окончание аукциона запланировано на 25 марта 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле инфекционная больница намерена закупить восемь комплектов противочумных защитных костюмов. Соответствующий аукцион был размещён на сайте Госзакупок 16 марта.
Уточняется, что спецодежда должна быть многоразовой, а также предназначена для работы с вирусами I–IV групп патогенности.
Стоимость закупки чуть превышает 102 тысячи рублей. Окончание аукциона запланировано на 25 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU