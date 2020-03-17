2020-03-17T14:36:42+03:00
Общество

Ярославская инфекционная больница объявила о закупке противочумных костюмов

Аукцион появился на сайте Госзакупок 16 марта
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Окончание аукциона запланировано на 25 марта 2020 года.Окончание аукциона запланировано на 25 марта 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле инфекционная больница намерена закупить восемь комплектов противочумных защитных костюмов. Соответствующий аукцион был размещён на сайте Госзакупок 16 марта.

Уточняется, что спецодежда должна быть многоразовой, а также предназначена для работы с вирусами I–IV групп патогенности.

Стоимость закупки чуть превышает 102 тысячи рублей. Окончание аукциона запланировано на 25 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле мужчин будут судить за серию краж металла и не только
Ярославле умерла ученица третьего класса
В Ярославле организации не передавали в центр занятости информацию о выполнении квоты для инвалидов
В Вощажникове Ярославской области постоят новую школу
Ярославская инфекционная больница объявила о закупке противочумных костюмов
Из-за коронавируса «Ростелеком» бесплатно покажет кино, мультфильмы и развивающие программы
Как в ярославских школах организован режим свободного посещения
Комбо: в Рыбинске пьяный водитель без прав на чужой машине сбил двоих людей и уехал с места ДТП
В Ярославле отремонтируют проспект Авиаторов
Ярославль примет чемпионат мира по волейболу
В Ярославле из-за коронавируса перенесли фестиваль «Просто хорошее кино»
В Москве отменили спектакль ярославского театра
Появилось видео ДТП со скорой в Ярославле
Ярославна оплатила 56 штрафов, потому что соскучилась по родственникам
В Ярославле пройдет первая цифровая перепись населения
В Ярославской области должникам отключили газ
Волейбольный центр в Ярославле построят в 2022 году
В Ярославской области школы перевели на свободное посещение. Схема для родителей
Пожар напротив Некрасовской библиотеки в центре Ярославля