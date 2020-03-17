Как в ярославских школах организован режим свободного посещения

17 Март 2020 2020-03-17T14:17:20+03:00

На данный момент не известно, до какой даты сохранится введенный режим Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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С 17 марта в ярославских школах и других образовательных учреждениях введен режим свободного посещения. Это значит, что родители ребенка должны сами принимать решение, оставить сына или дочь дома, или же отправить на занятия. Ориентироваться нужно, исходя из состояния здоровья школьника, территориального расположения образовательного учреждения и конкретной ситуации в семье.

Однако свободное посещение предполагает, что ученик будет осваивать весь материал самостоятельно. Учитель же должен обеспечить сопровождение – проинформировать о темах и домашних заданиях. В департаменте образования Ярославской области советуют использовать ресурсы Интернета, например, образовательный портал «Российская электронная школа».

На педагогов свободный режим не распространяется. Они приходят в школу и продолжают вести занятия для тех детей, что также пришли на уроки.

Перед тем, как оставить ребенка дома, родитель должен уведомить об этом школу. Это обязательно нужно сделать в письменном виде – написать записку или отправить письмо по электронке, указав, до какого времени будет отсутствовать школьник.

Так как свободный режим веден, чтобы уберечь от болезни детей с ослабленным иммунитетом, родителям рекомендуется контролировать, как их дети проводит свободное от занятий время. Желательно, чтобы школьник находился дома, а не в кинотеатрах, торговых центрах или других общественных местах. Дети, как и взрослые, должны соблюдать санитарные меры безопасности, например, следить за чистотой своих гаджетов.

На данный момент не известно, до какой даты сохранится введенный режим. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU