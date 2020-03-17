Комбо: в Рыбинске пьяный водитель без прав на чужой машине сбил двоих людей и уехал с места ДТП

17 Март 2020 2020-03-17T13:45:43+03:00

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В воскресенье, 15 марта, около 16.25 в Рыбинске на улице Суркова рядом с домом №3 иномарка Рено сбила двоих пешеходов – 36-летнюю женщину и 67-летнего мужчину. За рулем автомобиля находился 45-летний водитель. Мужчина был пьян и без прав. Он испугался последствий, уехал с места аварии, но снова попал в ДТП – наехал на препятствие. Там его и задержали сотрудники ГИБДД.

Пострадавших пешеходов доставили в больницу и назначили лечение.

– В отношении водителя сотрудниками ГИБДД составлены протоколы об административных правонарушениях: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, лицом не имеющим права управления, за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь он отправится под арест на 11 суток. Административный протокол составлен и в отношении владельца машины. Он передал управление пьяному человеку, и теперь заплатит штраф в 30 тысяч рублей и лишится своего водительского удостоверения.

Машина отправлена на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU