2020-03-17T12:41:50+03:00
Общество

В Ярославле отремонтируют проспект Авиаторов

Работы пройдут в рамках гарантийных обязательств
Светлана Крутикова
Поделиться:
На проспекте Авиаторов выполнят временный ремонт литым асфальтомНа проспекте Авиаторов выполнят временный ремонт литым асфальтомФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле пройдет гарантийный ямочный ремонт на проспекте Авиаторов. Работы выполнит АО ГК «ЕКС». Ранее, в 2018 году, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» привели в порядок участок от улицы Дачной до 3-й Яковлевской.

- В связи с появлением повреждений не более 10 квадратных метров на участках проспекта Авиаторов выполнят временный ремонт литым асфальтом. В дальнейшем этот асфальт заменят на щебеночно-мастичный асфальтобетон, - сообщили в пресс-службе АО ГК «ЕКС».

Этой весной комиссия проверит состояние дорог, которые отремонтировали по нацпроекту с 2017 года, и их содержание по гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле мужчин будут судить за серию краж металла и не только
Ярославле умерла ученица третьего класса
В Ярославле организации не передавали в центр занятости информацию о выполнении квоты для инвалидов
В Вощажникове Ярославской области постоят новую школу
Ярославская инфекционная больница объявила о закупке противочумных костюмов
Из-за коронавируса «Ростелеком» бесплатно покажет кино, мультфильмы и развивающие программы
Как в ярославских школах организован режим свободного посещения
Комбо: в Рыбинске пьяный водитель без прав на чужой машине сбил двоих людей и уехал с места ДТП
В Ярославле отремонтируют проспект Авиаторов
Ярославль примет чемпионат мира по волейболу
В Ярославле из-за коронавируса перенесли фестиваль «Просто хорошее кино»
В Москве отменили спектакль ярославского театра
Появилось видео ДТП со скорой в Ярославле
Ярославна оплатила 56 штрафов, потому что соскучилась по родственникам
В Ярославле пройдет первая цифровая перепись населения
В Ярославской области должникам отключили газ
Волейбольный центр в Ярославле построят в 2022 году
В Ярославской области школы перевели на свободное посещение. Схема для родителей
Пожар напротив Некрасовской библиотеки в центре Ярославля