В Ярославле отремонтируют проспект Авиаторов

17 Март 2020 2020-03-17T12:41:50+03:00

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В Ярославле пройдет гарантийный ямочный ремонт на проспекте Авиаторов. Работы выполнит АО ГК «ЕКС». Ранее, в 2018 году, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» привели в порядок участок от улицы Дачной до 3-й Яковлевской.

- В связи с появлением повреждений не более 10 квадратных метров на участках проспекта Авиаторов выполнят временный ремонт литым асфальтом. В дальнейшем этот асфальт заменят на щебеночно-мастичный асфальтобетон, - сообщили в пресс-службе АО ГК «ЕКС».

Этой весной комиссия проверит состояние дорог, которые отремонтировали по нацпроекту с 2017 года, и их содержание по гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU