2020-03-17T11:57:38+03:00
Спорт

Ярославль примет чемпионат мира по волейболу

Соревнования пройдут в 2022 году
Светлана Крутикова
Поделиться:
Ярославль станет одной из площадок чемпионата мира по волейболу в 2022 годуЯрославль станет одной из площадок чемпионата мира по волейболу в 2022 годуФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Ярославль станет одной из площадок чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Он пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Игры будут проводить в «Арене 2000. Локомотив».

- В нашем городе еще пройдет и Волейбольная Лига наций. В ней примут участие команды из России, США, Польши и Австралии. Матчи будут проходить в течение трех дней. Это событие станет фундаментом для подготовки к чемпионату мира по волейболу, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус.

Волейбольная Лига наций также пройдет в «Арене 2000. Локомотив» после летних олимпийских игр в Токио. Точную дату назовут позже.

А уже в этом году в Ярославле начнется строительство волейбольного центра. Он появится во Фрунзенском районе в первом полугодии 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле мужчин будут судить за серию краж металла и не только
Ярославле умерла ученица третьего класса
В Ярославле организации не передавали в центр занятости информацию о выполнении квоты для инвалидов
В Вощажникове Ярославской области постоят новую школу
Ярославская инфекционная больница объявила о закупке противочумных костюмов
Из-за коронавируса «Ростелеком» бесплатно покажет кино, мультфильмы и развивающие программы
Как в ярославских школах организован режим свободного посещения
Комбо: в Рыбинске пьяный водитель без прав на чужой машине сбил двоих людей и уехал с места ДТП
В Ярославле отремонтируют проспект Авиаторов
Ярославль примет чемпионат мира по волейболу
В Ярославле из-за коронавируса перенесли фестиваль «Просто хорошее кино»
В Москве отменили спектакль ярославского театра
Появилось видео ДТП со скорой в Ярославле
Ярославна оплатила 56 штрафов, потому что соскучилась по родственникам
В Ярославле пройдет первая цифровая перепись населения
В Ярославской области должникам отключили газ
Волейбольный центр в Ярославле построят в 2022 году
В Ярославской области школы перевели на свободное посещение. Схема для родителей
Пожар напротив Некрасовской библиотеки в центре Ярославля