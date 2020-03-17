Ярославль примет чемпионат мира по волейболу

17 Март 2020 2020-03-17T11:57:38+03:00

Ярославль станет одной из площадок чемпионата мира по волейболу в 2022 году Фото: Мэрия Ярославля

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Ярославль станет одной из площадок чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Он пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Игры будут проводить в «Арене 2000. Локомотив».

- В нашем городе еще пройдет и Волейбольная Лига наций. В ней примут участие команды из России, США, Польши и Австралии. Матчи будут проходить в течение трех дней. Это событие станет фундаментом для подготовки к чемпионату мира по волейболу, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус.

Волейбольная Лига наций также пройдет в «Арене 2000. Локомотив» после летних олимпийских игр в Токио. Точную дату назовут позже.

А уже в этом году в Ярославле начнется строительство волейбольного центра. Он появится во Фрунзенском районе в первом полугодии 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU