2020-03-17T11:33:26+03:00
Общество

В Ярославле из-за коронавируса перенесли фестиваль «Просто хорошее кино»

Мероприятие пройдет в сентябре
Светлана Крутикова
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Фестиваль перенесли на сентябрь. ФОТО: группа Международный кинофестиваль"Просто хорошее кино" ВКонтактеФестиваль перенесли на сентябрь. ФОТО: группа Международный кинофестиваль"Просто хорошее кино" ВКонтакте
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В Ярославле из-за коронавируса отменили IX Международный кинофестиваль «Просто хорошее кино». Он должен был пройти с 23 по 29 марта и собрать участников из Франции, Литвы, Германии, Грузии и других стран.

- Из-за введения во многих странах чрезвычайных мер для предотвращения коронавируса, закрытия границ и воздушного сообщения все иностранные участники фестиваля не могут до нас добраться, - говорится в официальной группе кинофестиваля ВКонтакте.

Организаторы приняли решение перенести мероприятие на сентябрь этого года. Купленные билеты зрители могут сдать в кассу камерного театра до 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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