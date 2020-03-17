В Москве отменили спектакль ярославского театра
В МХАТе имени М.Горького в Москве отменили спектакль Волковского театра. Причина, как не трудно догадаться, в угрозе распространения коронавируса.
Ярославские актеры должны были представить москвичам спектакль «Земля Эльзы». Показ был запланирован на сегодня, 17 марта, но напряженная ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы.
- При этом мы особо хотим отметить, что сам Волковский театр работает в обычном режиме и все спектакли состоятся согласно расписанию. Как мы писали ранее, у нас приняты и выполняются все необходимые санитарно-профилактические меры для защиты вашего здоровья, - сообщили в группе Волковского театра ВКонтакте.
На днях при входе в театр установили ультрафиолетовые облучатели и три раза в день проводят уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств.
ИСТОЧНИК KP.RU