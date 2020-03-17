2020-03-17T11:31:24+03:00
Звезды

В Москве отменили спектакль ярославского театра

Волковский театр не покажет москвичам свою «Землю Эльзы»
Полина Вачнадзе
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Спектакль, назначенный на сегодня, отменили. ФОТО: сайт театра им.Ф.ВолковаСпектакль, назначенный на сегодня, отменили. ФОТО: сайт театра им.Ф.Волкова
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В МХАТе имени М.Горького в Москве отменили спектакль Волковского театра. Причина, как не трудно догадаться, в угрозе распространения коронавируса.

Ярославские актеры должны были представить москвичам спектакль «Земля Эльзы». Показ был запланирован на сегодня, 17 марта, но напряженная ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы.

- При этом мы особо хотим отметить, что сам Волковский театр работает в обычном режиме и все спектакли состоятся согласно расписанию. Как мы писали ранее, у нас приняты и выполняются все необходимые санитарно-профилактические меры для защиты вашего здоровья, - сообщили в группе Волковского театра ВКонтакте.

На днях при входе в театр установили ультрафиолетовые облучатели и три раза в день проводят уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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