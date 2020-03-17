Появилось видео ДТП со скорой в Ярославле
Не пропустил машину СМП. ДТП Машиностроителей/С.Орджоникидзе. 16.03.20..ВИДЕО: "Безопасный регион"
Авария случилась в понедельник, 16 марта. Легковой автомобиль Фольксваген не пропустил машину скорой помощи на перекрестке Машиностроителей и Орджоникидзе и отлетел в забор. Спецтранспорт сильно пострадал от удара и едва ли не перевернулся.
Водитель скорой и фельдшер получили небольшие ушибы, а вот врач пострадала сильнее – ее госпитализировали. Виновник ДТП за помощью докторов не обращался. Пациентка, которая в этот момент находилась в автомобиле скорой помощи, при столкновении травм не получила. Ее доставили на другом автомобиле в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU