2020-03-17T11:20:45+03:00
Происшествия

Появилось видео ДТП со скорой в Ярославле

Водитель легковушки ехал на свой зеленый, но не заметил скорую помощь
Екатерина РЯБЦЕВА
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Не пропустил машину СМП. ДТП Машиностроителей/С.Орджоникидзе. 16.03.20..ВИДЕО: "Безопасный регион"

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Авария случилась в понедельник, 16 марта. Легковой автомобиль Фольксваген не пропустил машину скорой помощи на перекрестке Машиностроителей и Орджоникидзе и отлетел в забор. Спецтранспорт сильно пострадал от удара и едва ли не перевернулся.

Водитель скорой и фельдшер получили небольшие ушибы, а вот врач пострадала сильнее – ее госпитализировали. Виновник ДТП за помощью докторов не обращался. Пациентка, которая в этот момент находилась в автомобиле скорой помощи, при столкновении травм не получила. Ее доставили на другом автомобиле в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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