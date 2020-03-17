Появилось видео ДТП со скорой в Ярославле

17 Март 2020 2020-03-17T11:20:45+03:00

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Авария случилась в понедельник, 16 марта. Легковой автомобиль Фольксваген не пропустил машину скорой помощи на перекрестке Машиностроителей и Орджоникидзе и отлетел в забор. Спецтранспорт сильно пострадал от удара и едва ли не перевернулся.

Водитель скорой и фельдшер получили небольшие ушибы, а вот врач пострадала сильнее – ее госпитализировали. Виновник ДТП за помощью докторов не обращался. Пациентка, которая в этот момент находилась в автомобиле скорой помощи, при столкновении травм не получила. Ее доставили на другом автомобиле в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU