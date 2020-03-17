2020-03-17T11:14:36+03:00
Общество

Ярославна оплатила 56 штрафов, потому что соскучилась по родственникам

Женщину могли не выпустить за рубеж из-за большого долга
Полина Вачнадзе
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Должница погасила долг, чтобы выехать за рубеж. ФОТО: УФССП по Ярославской областиДолжница погасила долг, чтобы выехать за рубеж. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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41-летняя жительница Ярославской области слишком часто нарушала правила дорожного движения. В итоге у нее накопилось 56 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 33 тысячи рублей.

В установленные сроки 41-женщина долги не погасила и судебным приставам пришлось пойти на крайние меры. Сначала они наложили арест на банковский счет должницы, а потом ограничили ее в праве выезда за пределы страны.

- Граждане, которые систематически нарушают правила дорожного движения и соответственно накапливают штрафы, все чаще стали спешить на прием к судебным приставам, в том числе и после применения к ним ограничительных мер, - говорят в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

И в этом случае долго ждать визита должницы не пришлось. Буквально через несколько дней она пришла в ведомство и разом заплатила все, что было нужно. Как оказалось, женщина собиралась навестить родню за рубежом и не хотела, чтобы возникли проблемы на границе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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