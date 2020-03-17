2020-03-17T10:48:23+03:00
Общество

В Ярославле пройдет первая цифровая перепись населения

Заполнить анкету можно будет самостоятельно на портале госуслуг
Светлана Крутикова
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Переписчикам выдадут электронные планшетыПереписчикам выдадут электронные планшетыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ярославль готовится к переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября этого года в новом, цифровом, формате.

Переписчикам выдадут электронные планшеты, данные с которых в режиме реального времени будут отправляться в общую базу. Кроме того, жители города смогут пройти опрос, не прибегая к помощи специалистов. Для этого нужно иметь активную учетную запись на портале госуслуг. Интернет-перепись пройдет с 1 по 25 октября, а с 4 по 27-е – перепишут тех, кто не сможет принять участие в электронном опросе.

- В переписи 2020 года задействуют 2289 специалистов, каждому из них предстоит переписать по 500 жителей. Еще 382 контролера будут переписывать население на стационарных участках, - рассказал руководитель Ярославльстата Владимир Ваганов.

Предстоящая перепись станет 12-й в истории России. Участие в мероприятии добровольное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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