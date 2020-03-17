2020-03-17T09:46:46+03:00
Общество

В Ярославской области должникам отключили газ

Два брата пользовались голубым топливом и не платили за него
Светлана Крутикова
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Вновь пользоваться услугой братья смогут, когда оплатят долгВновь пользоваться услугой братья смогут, когда оплатят долгФото: Олег ЗОЛОТО
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В Угличе братья-должники остались без газа: долгое время мужчины пользовались этой услугой совершенно бесплатно. В итоге «Газпром газораспределение Ярославль» подал на неплательщиков иск в суд и выиграл дело. Братьям присудили вернуть деньги за потребление газа, также было решено приостановить подачу голубого топлива в квартиру незаконных потребителей.

Исполнительный документ поступил к судебным приставам. Они помогли газовщикам попасть в квартиру, и те отключили должникам газ. Вновь пользоваться услугой братья смогут, когда оплатят долг, а также судебные издержки и работу газовой службы по отключению и подключению к сети.

- Сейчас на исполнении по взысканию задолженности в пользу топливно-энергетических компаний у приставов находится больше 17 тысяч дел на сумму более 1 600 миллионов рублей. Только жители Углича задолжали 6,3 миллиона, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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