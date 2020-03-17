Волейбольный центр в Ярославле построят в 2022 году

17 Март 2020 2020-03-17T09:41:09+03:00

Начало строительства запланировано на второй квартал этого года Фото: Правительство Ярославской области

Строительство стартует уже в этом году, во втором квартиле

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На совещании в мэрии Ярославля вчера, 16 марта, назвали сроки строительства волейбольного центра. Он будет находиться во Фрунзенском районе: на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Марголина.

- В центре будет три блока. В первом – основной зал на 6 тысяч человек, во втором 0 тренировочный зал на 500 зрителей, и в третьем – подготовительно-восстановительный центр с бассейном, зоной спа, тренажерными залами, - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус.

Кроме того, в центре можно будет заниматься пляжным волейболом. Для этого там построят целых три площадки.

Начало строительства запланировано на второй квартал этого года. Планируется, что открытие центра пройдет уже в первом квартале 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU