2020-03-16T21:22:53+03:00
Происшествия

Пожар напротив Некрасовской библиотеки в центре Ярославля

Спасатели вынуждены были выбить дверь, чтобы попасть в здание
Светлана Крутикова
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Очевидцы ЧП рассказали, что в здании сильно выгорела крыша. ФОТО: Вадим ПлахтинскийОчевидцы ЧП рассказали, что в здании сильно выгорела крыша. ФОТО: Вадим Плахтинский
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Сегодня, 16 марта, в начале седьмого часа вечера в редакцию «КП-Ярославль» читатель прислал сообщение о том, что в Ярославле на улице Свердлова, напротив Некрасовской библиотеки, горел расселенный дом.

Он сообщил, что около заброшенного здания стояли две пожарные машины. Огня уже видно не было. Но очевидцы ЧП рассказали, что в здании сильно выгорела крыша, а также внутренности дома. Чтобы попасть во внутрь, спасатели вынуждены были выбить двери.

А вот в МЧС информацию о пожаре не подтвердили.

- На улице Свердлова никаких чрезвычайных происшествий и пожаров не было, - сообщил оперативный дежурный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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