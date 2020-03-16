Пожар напротив Некрасовской библиотеки в центре Ярославля
Сегодня, 16 марта, в начале седьмого часа вечера в редакцию «КП-Ярославль» читатель прислал сообщение о том, что в Ярославле на улице Свердлова, напротив Некрасовской библиотеки, горел расселенный дом.
Он сообщил, что около заброшенного здания стояли две пожарные машины. Огня уже видно не было. Но очевидцы ЧП рассказали, что в здании сильно выгорела крыша, а также внутренности дома. Чтобы попасть во внутрь, спасатели вынуждены были выбить двери.
А вот в МЧС информацию о пожаре не подтвердили.
- На улице Свердлова никаких чрезвычайных происшествий и пожаров не было, - сообщил оперативный дежурный.
ИСТОЧНИК KP.RU