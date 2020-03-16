2020-03-16T19:17:21+03:00
Происшествия

В Ярославской области директор фирмы скрыл от налоговой больше 15 миллионов рублей

Мужчину будут судить
Светлана Крутикова
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Директор фирмы скрыл от налоговой больше 15 миллионов рублейДиректор фирмы скрыл от налоговой больше 15 миллионов рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего директора фирмы. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Установили, что с января 2012 года по декабрь 2014-го обвиняемый умышленно включил в налоговые декларации ложные сведения и пытался уйти от уплаты налогов. Сумма составила больше 15 миллионов рублей. Следствие приняло меры, чтобы возместить ущерб, причиненный государству. Все имущество неплательщика арестовали.

- Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, - пишет пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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