В Ярославской области сотрудникам хлебозавода выплатили долг по зарплате

16 Март 2020 2020-03-16T18:39:53+03:00

Произошло это только после вмешательства судебных приставов

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В Гаврилов-Яме судебные приставы помогли сотрудникам хлебозавода вернуть долг по зарплате. Руководство долгое время не платило деньги 21 работнику. В итоге перед людьми образовался долг – больше 100 тысяч рублей.

Организация-должник задолженность в установленный срок не погасила. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании денег с расчетного счета предприятия и возбудил дело. С руководством хлебозавода провели беседу и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Встреча дала положительный результат.

- В кратчайшие сроки руководство предприятия погасило задолженность по зарплате. Благодаря судебным приставам более 20 работников получили свои долгожданные деньги, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU