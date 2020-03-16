2020-03-16T17:25:26+03:00
Общество

Ярославская прокуратура обязала лишить прав автомобилиста, состоявшего на учете у нарколога

Мужчине был диагностирован синдром зависимости от алкоголя
Полина ЗАЙЦЕВА
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Мужчина посещает врача нарколога с ноября 2019 года.Мужчина посещает врача нарколога с ноября 2019 года.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе неё был выявлен 63-летний автомобилист, состоящий на учете у нарколога.

- Мужчине диагностирован синдром зависимости от алкоголя средней стадии, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Он посещает врача нарколога с ноября 2019 года.

Срок действия водительского удостоверения мужчины должен был истечь лишь в 2023 году. По результате проверки сотрудниками прокуратуры был направлен иск в суд о прекращении действия водительского удостоверения у данного гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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