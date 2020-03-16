В Ярославле в ДТП со «скорой помощью» пострадали три человека

16 Март 2020 2020-03-16T16:35:50+03:00

Пациентка, которую везли в больницу, в аварии травм не получила

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Сегодня, 16 марта, в Ярославле произошла авария: по словам очевидцев, «Фольксваген» подрезал машину «скорой помощи».

- Получил травмы водитель «скорой». У мужчины ушибы, после осмотра медиками его отпустили на амбулаторное лечение. С ушибами отпущена домой и женщина-фельдшер 1985 года рождения. Врач, женщина 1952 года рождения, госпитализирована в больницу. Водитель иномарки, 23-летний мужчина, за медицинской помощью не обращался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Пациентка, которую вели в больницу, в аварии травм не получила. На другой машине «скорой помощи» ее все же доставили в госпиталь.

ИСТОЧНИК KP.RU