2020-03-16T16:04:54+03:00
Общество

Шесть призывников Ярославской области проходят службу на Почте России

Они предпочли альтернативную гражданскую службу военной
Полина Вачнадзе
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Срок службы "альтернативщиков" - 21 месяц. ФОТО: УФПС России по Ярославской областиСрок службы "альтернативщиков" - 21 месяц. ФОТО: УФПС России по Ярославской области
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На данный момент в почтовых отделениях Ярославской области альтернативную гражданскую службу проходят шесть молодых людей. По разным причинам они отказались брать в руки оружие, а взяли почтовые сумки и таким образом отдают долг Родине. Всего с 2014 года по 2019-ый 11 призывников выполняли обязанности почтальонов и операторов. Их срок службы составил 21 месяц.

Очередной весенний призыв в стране начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. УФПС региона готово принять желающих пройти альтернативную службу. Во время службы-работы служащему, как и обычному сотруднику почты, выплачивается заработная плата, предоставляются отпуска, в том числе и на сессию, оплачиваются больничные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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