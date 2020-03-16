Шесть призывников Ярославской области проходят службу на Почте России

16 Март 2020 2020-03-16T16:04:54+03:00

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На данный момент в почтовых отделениях Ярославской области альтернативную гражданскую службу проходят шесть молодых людей. По разным причинам они отказались брать в руки оружие, а взяли почтовые сумки и таким образом отдают долг Родине. Всего с 2014 года по 2019-ый 11 призывников выполняли обязанности почтальонов и операторов. Их срок службы составил 21 месяц.

Очередной весенний призыв в стране начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. УФПС региона готово принять желающих пройти альтернативную службу. Во время службы-работы служащему, как и обычному сотруднику почты, выплачивается заработная плата, предоставляются отпуска, в том числе и на сессию, оплачиваются больничные.

ИСТОЧНИК KP.RU