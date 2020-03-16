2020-03-16T15:53:56+03:00
Общество

В ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как пользоваться смартфонами во время эпидемии

Телефон может стать причиной болезни
Полина Вачнадзе
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Протирайте телефон антисептиком как можно чащеПротирайте телефон антисептиком как можно чащеФото: Полина Вачнадзе
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Мобильный телефон сейчас практически не выпускается нами из рук и именно поэтому он может стать источником болезни и вирусов – возбудителей самых разных инфекций. Это происходит из-за того, что гаджет слишком близко подносится к лицу, многие владельцы забывают или не хотят его чистить, но при этом берут с собой в туалет – место, очень «богатое» различными бактериями. Так что мобильный телефон может стать отличным переносчиком возбудителей гриппа, респираторных инфекций и, в частности, коронавируса, сообщает Роспотребнадзор по Ярославской области.

Но избежать заражения все же можно. Первое, что следует делать – строго соблюдать гигиену рук. После посещения общественных мест мыть их в течение 20 секунд, насухо вытирать одноразовыми бумажными полотенцами. Не лишними будут антисептические салфетки ли гели.

Второе: регулярно обрабатывайте телефон антисептиком, особенно там, где корпус соприкасается с лицом. Если есть чехол, его нужно при обработке снимать и протирать отдельно. А лучше сейчас вообще обходиться без него.

Для борьбы с вирусами гриппа отлично подойдут салфетки и гели на спирту. Телефон нужно обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественно транспорта. Обязательно делайте это вечером, после окончания рабочего дня и прихода домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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