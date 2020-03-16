2020-03-16T15:41:17+03:00
Происшествия

В Ярославле на даче нашли мину времен войны

Опасный предмет вывезли и уничтожили
Полина Вачнадзе
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85-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны с пороховым зарядом. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области85-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны с пороховым зарядом. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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Опасный предмет на своем дачном участке в Заволжском районе Ярославля нашла местная жительница. Женщина сообщила о находке, которая сильно смахивала на снаряд, в правоохранительные органы. И делал это не зря. Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии быстро выяснили, что перед ними 85-миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны с пороховым зарядом и следами коррозии.

- Соблюдая все меры безопасности, снаряд вывезли в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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