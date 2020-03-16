Студентов ЯГПУ перевели на дистанционную форму обучения

16 Март 2020 2020-03-16T15:14:35+03:00

Кроме того, в объявлении сказано, что все массовые студенческие мероприятия, запланированные в указанный период, будут отменены. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В Ярославле студентов педагогического университета имени К.Д. Ушинского переводят на дистанционное обучение. Онлайн форма введена с 16 по 29 марта 2020 года.

- Аудиторные занятия в этот период в вузе проводить не будут, - гласит объявление на главном сайте вуза. - Информация о порядке организации образовательного процесса будет опубликована дополнительно.

Кроме того, в объявлении сказано, что все массовые студенческие мероприятия, запланированные в указанный период, будут отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU