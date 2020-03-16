Студентов ЯГПУ перевели на дистанционную форму обучения
Онлайн обучение продлится как минимум до 29 марта
Кроме того, в объявлении сказано, что все массовые студенческие мероприятия, запланированные в указанный период, будут отменены.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В Ярославле студентов педагогического университета имени К.Д. Ушинского переводят на дистанционное обучение. Онлайн форма введена с 16 по 29 марта 2020 года.
- Аудиторные занятия в этот период в вузе проводить не будут, - гласит объявление на главном сайте вуза. - Информация о порядке организации образовательного процесса будет опубликована дополнительно.
Кроме того, в объявлении сказано, что все массовые студенческие мероприятия, запланированные в указанный период, будут отменены.
ИСТОЧНИК KP.RU