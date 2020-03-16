2020-03-16T15:14:35+03:00
Общество

Студентов ЯГПУ перевели на дистанционную форму обучения

Онлайн обучение продлится как минимум до 29 марта
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Кроме того, в объявлении сказано, что все массовые студенческие мероприятия, запланированные в указанный период, будут отменены.Кроме того, в объявлении сказано, что все массовые студенческие мероприятия, запланированные в указанный период, будут отменены.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле студентов педагогического университета имени К.Д. Ушинского переводят на дистанционное обучение. Онлайн форма введена с 16 по 29 марта 2020 года.

- Аудиторные занятия в этот период в вузе проводить не будут, - гласит объявление на главном сайте вуза. - Информация о порядке организации образовательного процесса будет опубликована дополнительно.

Кроме того, в объявлении сказано, что все массовые студенческие мероприятия, запланированные в указанный период, будут отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ярославском Роспотребнадзоре рассказали, как пользоваться смартфонами во время эпидемии
В Ярославле на даче нашли мину времен войны
Ярославские школы переводятся в режим свободного посещения
Студентов ЯГПУ перевели на дистанционную форму обучения
Когда в ярославских маршрутках можно будет расплачиваться по безналу
В Ярославле отменили городской автобус
В Ярославль посылкой из Владивостока доставили мотоцикл Харлей
В Заволжском районе Ярославля иномарка врезалась в скорую помощь с пациентом
В Ярославле при пожаре на даче погибла молодая женщина
В Ярославской области Волга этой весной больше не выйдет из берегов
Ярославские участники и инвалиды ВОВ смогут бесплатно передвигаться по стране
В Ярославской области из-за коронавируса «Тотальный диктант» перенесли на осень
В Ярославской области пропала бабушка в халате и красных носках
В Ярославле 42 класса в школах и 11 групп в садах закрыты на карантин
У жительницы Ярославля из квартиры украли деньги и ювелирные украшения