Когда в ярославских маршрутках можно будет расплачиваться по безналу

16 Март 2020 2020-03-16T14:49:16+03:00

Обещают, что в городских маршрутках расплачиваться банковской картой можно будет уже с июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В ярославских маршрутках приобрести билет при помощи банковской карты или другого технического устройства можно будет уже с июля этого года.

- Вступают в силу требования федерального законодательства в части обязательного использования онлайн касс и оборудования безналичной оплаты в пассажирском транспорте. Планируется, что данная возможность будет реализована перевозчиками на всех маршрутах к установленному сроку, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Напомним, что на прошлой неделе на оплату по безналу перешли все автобусы ПАТП-1 Ярославля, к ближайшее пятнице расплатиться банковской картой можно будет в трамваях и троллейбусах областного центра. При этом возможность купить билет за наличные тоже сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU