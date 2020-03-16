Когда в ярославских маршрутках можно будет расплачиваться по безналу
В ярославских маршрутках приобрести билет при помощи банковской карты или другого технического устройства можно будет уже с июля этого года.
- Вступают в силу требования федерального законодательства в части обязательного использования онлайн касс и оборудования безналичной оплаты в пассажирском транспорте. Планируется, что данная возможность будет реализована перевозчиками на всех маршрутах к установленному сроку, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Напомним, что на прошлой неделе на оплату по безналу перешли все автобусы ПАТП-1 Ярославля, к ближайшее пятнице расплатиться банковской картой можно будет в трамваях и троллейбусах областного центра. При этом возможность купить билет за наличные тоже сохранится.
ИСТОЧНИК KP.RU